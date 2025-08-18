Scuola, in Sicilia primo suono della campanella il 15 settembre
Mancano poche settimane al ritorno sui banchi
Con l’estate ormai al culmine, le famiglie cominciano a sentire il richiamo dei banchi di scuola. Tra agosto e settembre, studenti e insegnanti si preparano a un nuovo anno all’insegna di studio e qualche novità introdotto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con date di inizio che variano da regione a regione. Ad aprire per primi le porte delle aule saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano già l’8 settembre, la Sicilia aprirà i cancelli il 15 settembre insieme a Calabria e Puglia saranno le ultime a chiudere il sipario delle vacanze, con l’inizio previsto per il 16 settembre. Le altre regioni si collocano più o meno nel mezzo.
Come previsto dai calendari scolastici regionali, le date di avvio dell’anno scolastico sono le seguenti:
- Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre 2025 (fine lezioni: 16 giugno 2026)
- Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
- Piemonte: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
- Valle d’Aosta: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
- Veneto: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
- Friuli-Venezia Giulia: 11 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
- Lombardia: 12 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
- Liguria: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 11 giugno 2026)
- Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
- Toscana: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
- Umbria: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
- Marche: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
- Lazio: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
- Abruzzo: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
- Molise: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
- Campania: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
- Sardegna: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
- Sicilia: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
- Basilicata: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
- Calabria: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
- Puglia: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)