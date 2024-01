Maltempo, grosso masso invade la strada provinciale Raffadali-Siculiana

Un grosso masso si è staccato dalla montagna ed ha invaso la strada provinciale Siculiana-Raffadali. Ad intervenire su attivazione del Sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, i volontari della Protezione civile che sono intervenuti in modo tempestivo insieme all’ufficio tecnico provinciale e all’ufficio tecnico di Siculiana che ha permesso in maniera celere e provvisoria il normale transito delle autovetture da e per Raffadali-Cantamatino.