Siculiana entra nel circuito della “Strada degli scrittori” con il poeta Stefano Bissi

Siculiana entra ufficialmente a far parte del prestigioso circuito turistico-culturale della “Strada degli Scrittori”. La Giunta Comunale, con una delibera approvata oggi, ha ratificato lo schema di Protocollo d’Intesa con l’omonima Associazione, sancendo l’adesione del borgo a uno degli itinerari letterari piu’ importanti d’Italia. L’ingresso di Siculiana nel percorso che unisce i luoghi dei grandi autori siciliani (da Sciascia a Camilleri, da Pirandello a Tomasi di Lampedusa) avviene nel segno del Prof. Stefano Bissi (1923-2011).

Maestro, poeta, musico e pittore, Bissi e’ stato individuato dall’Amministrazione come l’autore di riferimento per rappresentare l’identita’ e la memoria storica della comunita’ siculianese all’interno del circuito. “L’adesione alla Strada degli Scrittori non e’ solo un atto formale, ma una scelta strategica per il futuro turistico e culturale di Siculiana”, dice il sindaco Giuseppe Zambito. “Attraverso la figura di Stefano Bissi, vogliamo offrire ai visitatori una narrazione autentica delle nostre radici. Bissi ha saputo dipingere con le parole e con i colori l’anima del nostro borgo e della nostra gente; inserirlo in questo itinerario nazionale significa dare il giusto rilievo a un patrimonio letterario che merita di essere conosciuto e studiato ben oltre i confini locali”.

L’accordo prevede l’inserimento di Siculiana tra le “Citta’ della Strada degli Scrittori” e l’impegno reciproco all’organizzazione di eventi annuali, attivita’ di comunicazione web e social, e percorsi didattici volti a valorizzare l’opera di Bissi e il paesaggio culturale siculianese. Grazie a questa sinergia, Siculiana potenzia la sua offerta di turismo relazionale e letterario, integrando la figura di Stefano Bissi nel piu’ ampio progetto di rigenerazione culturale avviata. “Oggi la rete della Strada degli Scrittori – commenta il Direttore Felice Cavallaro – si arricchisce di una nuova e preziosa tappa: Siculiana entra in un cammino condiviso di promozione territoriale e culturale, affidato alla memoria viva di Stefano Bissi, artista poliedrico e autentica espressione dell’identita’ del luogo”.