Siculiana, scuole chiuse per disinfestazione e derattizzazione: ecco dove e quando

La nota del sindaco Peppe Zambito

“La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria “Scuola Colorata” di Siculiana resteranno chiuse lunedì 13 e martedì 14 ottobre per un intervento di disinfestazione e derattizzazione. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 ottobre. Nella scuola secondaria di primo grado le lezioni si svolgeranno regolarmente”. Questa la nota del sindaco Peppe Zambito che informa la comunità sulla chiusura della scuola.

