Siculiana, un monumento dedicato alla pace e all’accoglienza 

Verrà svelato lunedì 30 ottobre, alle 10:30, “L’abbraccio” un’opera dell’artista Salvatore Cipolla che verrà collocata nella piazzetta Caduti della Patria di Siculiana, un Monumento alla Pace e all’Accoglienza, in un territorio da anni interessato ai temi dell’inclusione e dell’accoglienza, vista la presenza della struttura di Villa Sikania. La cerimonia di svelamento vedrà la partecipazione dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, don Giuseppe Carbone e don Aldo Sciabbarrasi, direttore diocesano dell’ufficio migrantes della Curia di Agrigento. È prevista la presenza di un rappresentante della comunità musulmana di Agrigento. La scultura di Salvatore Cipolla è una sintesi universale del concetto di pace e amore tra i popoli. Attraverso la metafora dell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrotta, groviglio, odio, indifferenza, avarizia, diventa, come per miracolo, cerchio perfetto, linea morbida e accogliente, armonia, altruismo e solidarietà.

“Un monumento che celebra i valori della pace e dell’accoglienza – afferma il Sindaco Giuseppe Zambito – in un momento storico segnato da conflitti e migrazioni. Siculiana, da sempre interessata ai flussi migratori, vuole promuovere una società plurale e inclusiva, grazie alla sensibilità dimostrata da tutta la comunità. L’arte ha sempre raccontato l’amore con infiniti stili e sfumature. L’abbraccio ne è il gesto per eccellenza più emblematico, che risolve ogni controversia e manifesta un atto di pace e di accoglienza”. Alla cerimonia parteciperanno gli alunni dell’IC “Garibaldi” e gli studenti della sede del CPIA di Siculiana. Dopo la manifestazione il Prefetto continuerà la Sua visita istituzionale nella Città degli Sposi presso la sala consiliare.