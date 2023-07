“Un’estate Differente”, a Siculiana si promuove la raccolta differenziata e il rispetto per l’ambiente

Torna anche quest’anno nelle spiagge di Torre Salsa e Siculiana marina il progetto “Un’estate Differente” che ha l’obiettivo di valorizzare la raccolta differenziata, il rispetto dell’ambiente in alcuni dei litorali più belli della costa agrigentina. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Siculiana e dal Comune di Siculiana, si avvale di diversi sponsor privati tra cui la società Catanzaro Costruzioni, da sempre attenta ai temi ambientali.

Tra le attività previste si inserisce l’installazione di due info point in spiaggia utili alla distribuzione di materiale che informi i bagnanti sui comportamenti corretti da tenere quando si è al mare, soprattutto dal punto di vista del conferimento dei rifiuti. Questa attività di sensibilizzazione è rafforzata, direttamente in spiaggia, da sette heritage promoter che si occuperanno anche della distribuzione di kit contenenti sacchetti di diversi colori per la differenziazione dei rifiuti. Prevista anche un’attività di vigilanza non solo per prevenire l’abbandono di spazzatura, ma anche per segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali comportamenti pericolosi.

“Siculiana vanta delle spiagge bellissime – afferma Francesca Ciulla, presidente Pro Loco Siculiana – e abbiamo il dovere di prendercene cura. Il progetto consiste nella distribuzione di kit contenenti i sacchetti per la raccolta differenziata. Un modo, questo, per sensibilizzare residenti e ospiti a rispettare l’ambiente. Voglio ringraziare quanti hanno contribuito all’attuazione del progetto e in particolare la Catanzaro Costruzioni che per il terzo anno consecutivo sostiene concretamente l’iniziativa”.

“L’educazione non va in vacanza e sono orgoglioso di questo progetto che punta alla sensibilizzazione ambientale, promuove il territorio e mira alla sua salvaguardia – spiega il sindaco Peppe Zambito – In questi anni abbiamo raggiunto risultati straordinari con il 75% di raccolta differenziata e “Un’estate Differente” ci aiuta a mantenere questi livelli significativi”.