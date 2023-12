Al parco giochi con la droga pronta per essere spacciata, arrestato

Era in un parco giochi ad Augusta con 9 dosi di hashish e altre 60 le aveva a casa: i carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni del luogo, adesso gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno identificato il giovane all’interno del parco giochi della citta’ megarese, mentre le altre erano nascoste tra i mobili di casa e all’interno dell’imbottitura di un casco da motociclista, per un peso complessivo di circa 55 grammi. Lo stupefacente e’ stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalita’ di rito, e’ stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione e, a seguito di convalida, sottoposto all’obbligo di dimora nel centro megarese.