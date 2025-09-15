Siracusa

Arsenale in un casolare, arrestati tre giovani

Trovati un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e vario munizionamento da guerra.

Un diciottenne, un diciannovenne e un ventunenne sono stati arrestati a Noto, in provincia di Siracusa, dalla polizia perché trovati in possesso di un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e vario munizionamento da guerra.

I tre sono stati notati nei pressi di un casolare disabitato. Insospettitisi della loro presenza, gli investigatori della Squadra Mobile di Avola hanno arrestato li hanno sottoposti a controllo, attività che consentiva di scoprire un vero e proprio arsenale all’interno dell’edificio. Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio dei soggetti tratti in arresto. Tutti e tre, al termine della redazione degli atti di rito, sono stati trasferiti al carcere di Cavadonna. 

