Furgoncino contro camion, morto 59enne sulla Ss114

Una persona e’ morta e un’altra e’ rimasta ferita nello scontro frontale tra un furgone e un mezzo pesante sulla strada statale 114dir “Della Costa Saracena”, nel territorio di Augusta. La strada e’ stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto personale Anas e le forze dell’ordine.

La vittima e’ uomo di 59 anni, originario di Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un furgoncino quando, per cause al vaglio dei carabinieri, e’ finito contro un camion, il cui conducente non e’ riuscito a evitare l’impatto. Per il 59enne non c’e’ stato nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.