In taxi con quasi 6 chili di cocaina, due arresti

Nelle prime ore della mattina del 16 settembre, personale della Squadra Mobile ha notato un taxi nei pressi dell’ingresso della Questura di Siracusa in viale Scala Greca, con a bordo due quarantenni siracusani già noti agli investigatori. La presenza notturna dei due soggetti, in particolare di uno con precedenti per droga, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermare il taxi per un controllo.

Durante la perquisizione del veicolo, nello zaino custodito nel portabagagli, sono stati rinvenuti cinque panetti di sostanza stupefacente dalle caratteristiche della cocaina, per un peso complessivo di 5,7 chilogrammi, un quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 600.000 euro. I due uomini sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e portati presso la casa circondariale di Cavadonna