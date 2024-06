Incidente stradale a Siracusa, morto 51enne

Un uomo di 51 anni di Siracusa ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Traversa San Tommaso, alla periferia nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia municipale, nell’impatto sono rimasti coinvolti un motociclo e una vettura: la vittima era in sella al motociclo ed e’ deceduto poco dopo lo scontro. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.