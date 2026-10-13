Siracusa

Migrante salva due anziani da incendio, adesso rischia il rimpatrio 

Il giovane, trovato senza documenti, sarebbe risultato destinatario di un decreto di espulsione risalente a luglio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha partecipato ai soccorsi durante un incendio, aiutando a portare fuori da un’abitazione un uomo allettato e un anziano disabile, ma ora rischia il rimpatrio. E’ la vicenda di un giovane tunisino che domenica, a Pachino, nel Siracusano, e’ intervenuto insieme ad altri due connazionali.

I tre avrebbero anche messo in sicurezza una bombola del gas. A riferirlo e’ l’avvocato Salvatore Di Fede, che assiste il giovane. “Ho visto anche un video fornitomi dai parenti del ragazzo dove si vedono i tre tunisini entrare dentro casa e portare fuori in braccio il pensionato allettato e il disabile”. Dopo l’intervento la polizia ha identificato i tre uomini. Il giovane, trovato senza documenti, sarebbe risultato destinatario di un decreto di espulsione risalente a luglio. Secondo il legale e’ stata autorizzata la procedura per il trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri. Di Fede ha gia’ inviato una Pec all’Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa per chiedere una valutazione della posizione del giovane alla luce del soccorso prestato. Annuncia ora una nuova istanza al prefetto, richiamando l’articolo 42-bis, che, secondo la sua interpretazione, consentirebbe il rilascio di un permesso di soggiorno biennale per chi compie azioni di particolare valore civile.

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