Nascondeva in garage quasi un chilo tra hashish e marijuana, arrestato 23enne

Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato un incensurato 23enne per sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in un garage in suo uso militari dell’Arma hanno trovato circa 40 grammi di hashish e 800 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, materiale per il confezionare dosi e 100 euro circa, ritenuti provento della vendita di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari