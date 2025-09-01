Rapina una donna in casa minacciandola con un tondino in ferro: arrestato

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di rapina.

Il trentanovenne, nel pomeriggio di ieri, si è introdotto in un appartamento e, dopo aver minacciato la padrona di casa con un tondino in ferro, si è impossessato di un bancomat, di carte di credito ed un telefono cellulare di proprietà della vittima ed è fuggito.

Lanciato l’allarme alla Polizia da parte della donna, sul luogo una volante, in servizio di controllo del territorio, riusciva a bloccare ed a trarre in arresto il rapinatore che, nel frattempo, era ancora nei pressi dell’abitazione della vittima, sita nel quartiere Epipoli.

Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, il trentanovenne è stato condotto in carcere.