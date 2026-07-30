Siracusa

Scontro auto con scooter, due feriti

Sul luogo è atterrato un elisoccorso

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale a Siracusa. Due persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro tra un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale del 118. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Catania. Le condizioni delle persone coinvolte e l’esatta dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

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