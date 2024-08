Si libera del braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un 20enne avolese per evasione. L’uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dallo scorso maggio per violazione della normativa sugli stupefacenti, dopo essersi liberato del dispositivo elettronico è uscito ed è stato rintracciato dai militari nei pressi della sua abitazione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.