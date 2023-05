Tragedia sul lavoro, operaio 31enne muore schiacciato da macchinario

Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da una macchina da lavoro. Si chiamava Luca Di Noto, 31 anni, l’operaio morto in un’azienda metalmeccanica di contrada Targia, all’ingresso nord di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo era impegnato in un’attività di movimentazione con un carroponte di alcuni pilastri in ferro, quando per cause ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato. L’operaio lavora per l’azienda Iteco di Floridia che a quanto sembra dovendo affrontare alcuni importanti lavori di metalmeccanica stava utilizzando un’officina alla Targia di un’altra azienda. Sul posto la polizia e il personale dello Spresal e del Nictas per i rilievi e accertare cosa sia accaduto.

La Procura ha aperto un’inchiesta. Gli investigatori hanno interrogato i compagni di lavoro della vittima per accertare eventualità responsabilità. Soltanto l’altro ieri un operaio di 48 anni era morto a Palermo mentre lavorava alla manutenzione di un autocompattatore.