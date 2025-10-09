Trovato con marijuana e hashish, arrestato baby pusher

Con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Siracusa un 15enne. Il minore è stato controllato in via Galilei mentre era in compagnia di un 16enne ed è stato trovato con 10 dosi di marijuana e un panetto di hashish da 50 grammi.

L’amico 16enne è stato denunciato in stato di libertà, con sé aveva materiale per il confezionamento della droga e la sua pesatura.