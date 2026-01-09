Rissa di Capodanno a Licata, arrestato un 49enne e denunciate altre persone

A Licata, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia, hanno arrestato, fuori dai casi di flagranza, un uomo di 49 anni del posto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi connessi al provvedimento. Contestualmente, altre quattro persone sono state deferite in stato di libertà per il reato di rissa.

L’attività trae origine dagli accertamenti svolti in relazione a una rissa verificatasi durante i festeggiamenti di Capodanno, nei pressi di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande situato in Corso Vittorio Emanuele, alla quale l’uomo avrebbe preso parte insieme ad altri tre maggiorenni del luogo ed ulteriori soggetti in corso di identificazione. Nel corso dell’episodio è rimasta coinvolta anche una donna, pregiudicata del posto, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Al termine delle attività, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.