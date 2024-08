Dei, dee, ninfe e fauni: le ultime tre albe teatralizzate alla Valle dei Templi

La guerra? Cose da uomini e non di certo responsabilità di dei. O almeno, così la pensa Ares che gli antichi greci temevano per la sua violenza iraconda e sete di sangue nelle battaglie. Ma è lo stesso dio a spiegare che lui preferisce di gran lunga passare la notte sotto le lenzuola profumate di Afrodite, e non tra accampamenti, bivacchi, beghe e combattimenti al sorgere del sole. La sua non è un’invettiva contro gli umani, ma un dato di fatto: gli uomini hanno guadagnato il libero arbitrio, quindi guerre, stragi, violenze, nefandezze sono dovute alla loro avversione alla pace. E odio e amore camminano di pari passo, in ogni azione, umana e divina. Sarà Ares stesso a raccontarlo, in uno dei nuovi quadri che il regista Marco Savatteri ha costruito per queste Albe nuove di zecca: allestimenti, scenografie, capitoli che le rendono uno spettacolo in continuo movimento, con dei e dee, satiri, ninfe, fauni, il simposio degli dei con il “padre” Zeus, e la terribile Medusa, che appaiono come bianchi fantasmi al sorgere del sole. Si scopriranno anche altre storie, sempre sul filo del racconto mitologico, come l’amore non corrisposto della ninfa Eco per Narciso. Dopo il sold out per Festivalle, Al passo coi templi – Il risveglio degli dei ritorna per le sue ultime tre repliche – non perdetele! – all’alba (alle 4.30) di venerdì e domenica prossimi ( 23 e 25 agosto) e venerdì 6 settembre .

Mentre al Tempio di Giunone, domani e giovedì sono attese le due giornate di proiezioni di Kinema, al Teatro panoramica dei Templi sabato (24 agosto) alle 21, concerto Treni del Sud dell’ensemble Iricanti: 8 musicisti e note di cui si va perdendo la memoria; amicizia, impegno sociale, amore, tra vicoli, cortili e borghi marinari di una volta.

Nei diversi siti del Parco archeologico si srotola ancora l’estate: a partire dal Museo archeologico Griffo che si è riposato a Ferragosto, ma si prepara a riaprire la sua arena all’aperto martedì 27 agosto alle 21 con il film anticonvenzionale Una storia moderna: l’ape regina (1963) di Marco Ferreri, che venne molto osteggiato alla sua uscita in sala, per i temi e lo stile giudicato fortemente anticattolico: è invece un piccolo capolavoro e Marina Vlady (protagonista con Ugo Tognazzi) fu premiata come miglior interprete femminile al Festival di Cannes.