Il Messico vince la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore (VIDEO)





Il Messico vince la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Il gruppo conquista il Tempio d’Oro nella giornata conclusiva della kermesse, che si è svolta a causa del maltempo non nella straordinaria cornice del Palacongressi. A premiare i vincitori sono stati il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il sindaco Franco Miccichè e il coordinatore della manifestazione, Carmelo Cantone. Al secondo posto si piazza il gruppo della Colombia, premiato dal presidente della provincia Giuseppe Pendolino. Sul gradino più basso del podio, invece, la Georgia, premiato dal presidente della Camera di commercio, Giuseppe Termini.

Messico che ha conquistato il cuore di tutto il pubblico; nei giorni scorsi sempre nell’ambito della festa del mandorlo, al gruppo del Messico facente parte del Festival dei Bambini del Mondo gli è stato assegnato il premio Claudio Criscenzo. Gruppo dei bambini che ha aperto questa 78esima edizione portando le loro danze, i loro colori, la loro allegria, all’interno del reparto pediatrico dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un momento di festa, che è culminata oggi con l’assegnazione del Tempio d’Oro al gruppo dei grandi.

Lo spettacolo, applaudito, emozionante e partecipato, è stato condotto da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Tutti gli altri premi:

Il premio per il miglior costume dell’edizione va all’Ucraina, premiata dal colonnello dei Carabinieri Nicola De Tullio. Il premio “Casesa”, invece, se lo aggiudica la Serbia. Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” va al Messico, premiato dalla giornalista Marilisa Della Monica. All’Ungheria va il premio “Fratelli Li Causi” per la miglior musica con la targa consegnata dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, e il premio “Giùgiù Gallo” consegnata dalla figlia. Il titolo di Miss Primavera è stato assegnato alla Colombia, a consegnare il premio la presidente del Cda di Aica, Danila Nobile. Il premio “Costa del Mito”, assegnato dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi viene conferito quest’anno, a chiusura della festa del Mandorlo in Fiore, al gruppo proveniente dalla Georgia. Per la miglior danza è stato assegnato alla Bulgaria, premiati dal colonnello della Gdf, Gabriele Baron.