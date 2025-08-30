“Il risveglio degli Dei” ultimo appuntamento sold out

E’ sold out l’ultimo appuntamento con “Il Risveglio degli Dei”, il suggestivo ciclo di narrazioni mitologiche prodotto da Parco Valle dei Templi e Savatteri Produzioni con una formula ormai divenuta celebre che

ha preso il via lo scorso 27 luglio.

Lo spettacolo che andrà in scena domani, 31 agosto, avrà inizio alle 6.30 con passeggiata lungo la via Sacra a partire dalle 5.30. La rappresentazione inizierà quando l’ultimo visitatore avrà raggiunto il

Tempio della Concordia. Ai partecipanti è consigliato portare con sé dei cuscini per accomodarsi

di fronte il palco. Chi invece sarà dotato di sedie o sgabelli verrà spostato lateralmente o in fondo alla platea.

Per agevolare il deflusso dei visitatori è stato previsto un ticket di accesso al parcheggio di Giunone a prezzo fisso (3 euro). All’ingresso i visitatori, come da prassi, dovranno essere sottoposti a controlli di

sicurezza.