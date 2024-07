LeFabbricheFest, quarto appuntamento con il “Pirandello di sbieco” di Ferlita

Dopo il successo dell’incontro con la giornalista di Repubblica Eleonora Lombardo, prosegue la rassegna “leFabbricheFest” – organizzata dall’associazione Fata Morgana, a cura di Alice Titone e di Beniamino Biondi – che dal 24 maggio al 21 settembre presenterà negli spazi de Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) di Agrigento una serie di conversazioni con gli autori e i loro libri, secondo un criterio di altissima qualità e con riferimento ad alcuni nomi tra i maggiori del panorama nazionale e internazionale.

Quarto appuntamento giovedì 25 luglio alle ore 19:30 per la presentazione del libro “Pirandello di sbieco” (Sellerio) dello scrittore e critico letterario Salvatore Ferlita.

Salvatore Ferlita mostra in queste pagine quanto ci sia di sconosciuto, di nascosto e di velato, in uno scrittore studiatissimo qual è Pirandello. Basta guardarlo «di sbieco», cioè andando a scovare capitoli, atteggiamenti mentali e culturali, contenuti e temi passati inosservati o considerati poco significativi. Qualche esempio: squarci di vita da bambino, da marito, da padre, filtrati dal setaccio analitico di passi narrativi o di memoria; oppure Pirandello e il sesso, e la religione, il fastidio per la retorica del Risorgimento e la diffidenza verso la legge; o ancora il cupo nichilismo delle tarde novelle; e così via. Ed è proprio – mira a concludere l’autore – guardando Pirandello dal giro dei suoi angoli bui, dal fondo dei suoi «buchi neri», che se ne scorge la più vera e inquieta modernità.

Dopo la presentazione l’Autore firmerà le copie del libro e seguirà un aperitivo per il pubblico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Prossimo appuntamento martedì 20 agosto con la presentazione del romanzo “Avevo un fuoco dentro” (Mondadori) di Tea Ranno, tra i nomi più noti della narrativa italiana contemporanea.