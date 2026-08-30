Agrigento

Pienone ad Agrigento per Ranucci rimosso da Report: “Dopo 20 anni ci sono riusciti..”

Ranucci aveva aperto la serata rivolgendo "un pensiero alla redazione di Report che sta subendo il piu' grande attacco della sua trentennale storia"

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

“Dopo vent’anni di tentativi ci sono riusciti”, ha detto Sigfrido Ranucci a conclusione dello spettacolo ‘Diario di un trapezista’ al Teatro dell’Efebo di Agrigento, facendo riferimento alla sua estromissione dalla conduzione di Report. Il giornalista e’ tornato cosi’ sulla decisione della Rai di affidare la trasmissione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci aveva aperto la serata rivolgendo “un pensiero alla redazione di Report che sta subendo il piu’ grande attacco della sua trentennale storia”. Nel corso dello spettacolo ha ripercorso la propria esperienza professionale e gli anni trascorsi alla guida del programma d’inchiesta di Rai3, soffermandosi sulle pressioni e sulle difficolta’ affrontate nel lavoro giornalistico e in chiusura e’ tornato sul cambio alla conduzione, sintetizzando la vicenda, appunto, con la frase “dopo vent’anni di tentativi ci sono riusciti”.

Il giornalista ha commentato così l’evento:”Un’altra bella serata piena di affetto, stima e solidarietà ad Agrigento nella bella cornice del Teatro Efebo con 750 persone che sono rimaste ad ascoltarmi con attenzione  per due ore nonostante il caldo.  Chiudo qui questa meravigliosa tappa siciliana dove ho fatto il pieno di energie grazie all’affetto della gente. Il lungo applauso di Agrigento, soldout al teatro Efebo, un avvenimento che il Capogruppo di Fdi Adriano Barba non avrebbe voluto che si disputasse. Grazie invece alla determinazione e alla passione dell’associazione Fuoririga e al Libero Consorzio.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ruba salumi e formaggi al supermercato e scaraventa a terra commesso, denunciato 
Apertura

Truffavano le persone online, 4 condanne ma “accertare associazione a delinquere”
Apertura

Canicattì, prende due teste di moro da negozio e non paga: il titolare pubblica le immagini sui social
Apertura

Dramma a Canicattì, trovato morto Damiano Petitto: era scomparso ieri
Apertura

Incendio Makauda, sei intossicati tra cui un neonato
banner italpress istituzionale banner italpress tv