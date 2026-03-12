Sal Da Vinci in concerto il 30 luglio ad Agrigento alla Live Arena

Il Festival Il Mito, giunto quest’anno alla sua 21ª edizione, annuncia una nuova grande data del cartellone estivo 2026. Sal Da Vinci sarà in concerto il 30 luglio ad Agrigento alla Live Arena, all’interno della rassegna che ogni estate porta in città alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana.

L’artista arriva ad Agrigento dopo un momento straordinario della sua carriera, segnato dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, che lo porterà anche a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Il concerto siciliano si inserisce nel tour estivo 2026, una tournée che attraverserà i principali festival e arene italiane e che porterà sul palco uno spettacolo pensato per raccontare i grandi successi dell’artista insieme ai brani del nuovo capitolo musicale. Sul palco della Live Arena, Sal Da Vinci proporrà uno show ricco di emozione e intensità interpretativa, con un repertorio che spazia dai brani più amati della sua carriera ai successi più recenti.

L’appuntamento del 30 luglio ad Agrigento rappresenta uno dei momenti centrali del cartellone estivo del Festival Il Mito, manifestazione che negli anni ha ospitato alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana.

I biglietti per il concerto saranno disponibili: ⁠in prevendita esclusiva su Ticketone da venerdì 13 marzo alle ore 14.00, ⁠ ⁠in vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 18 marzo alle ore 11.00