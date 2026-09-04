Trovato un serpente nella cappelliera dell’aereo sul volo Lampedusa-Palermo

Un piccolo serpente appartenente al genere Macroprotodon e riconducibile al colubro dal cappuccio, tipico della fauna di Lampedusa, è stato sequestrato da carabinieri a Palermo su un aereo proveniente dalla maggiore delle isole delle Pelagie. Il ritrovamento è avvenuto durante le fasi finali del volo quando la presenza dell’animale è stata segnalata all’equipaggio. All’atterraggio sono intervenuti a bordo i militari in servizio all’aeroporto di Palermo e carabinieri forestali del distaccamento Cites di Punta Raisi, che hanno provveduto a recuperare il rettile e a metterlo in sicurezza.