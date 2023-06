Aerobica: Discobolo Sciacca Campione d’Italia con Tornetta e Barsalona

Ancora soddisfazioni per gli atleti del settore Aerobica dell’associazione Discobolo Sciacca. Sulle pedane del “Rds Stadium” di Genova la società sportiva saccense è protagonista nel panorama nazionale grazie ai giovanissimi Mariandrè Barsalona e Andrea Tornetta. Nella categoria coppia mista Junior B, i due atleti si laureano Campioni Nazionali vincendo con una prova autorevole e tecnicamente perfetta.

Per Tornetta è arrivato anche il terzo titolo italiano individuale maschile, a conferma delle qualità di questo ragazzo che continua ad essere protagonista di una crescita esaltante sul piano tecnico.

Il sodalizio saccense ha inoltre ottenuto un ottimo dodicesimo posto con Susanna Pagano nella categoria Junior A individuale femminile, mentre nella Aerostart buona prestazione del gruppo composto da Greta Cirino, Irene Ingrao, Giulia Mustacchia e Maria Vittoria Russo.

E’ stata la prima esperienza nazionale per la Gym Trainer Tiziana Maniscalco che ha seguito le atlete in gara: “Un esordio positivo ed emozionante – commenta Maniscalco – per la prima volta non avevo il supporto di Marinella Riggio e Pippo Vullo ed ho fatto il massimo per dare fiducia ai nostri ragazzi in gara. Sono stati fantastici e mi hanno agevolato nello svolgere alla perfezione il mio ruolo”.