Agrigento, Antonio Campo si aggiudica il XXXV Torneo Pantalena

Una finale di alto livello al Tennis club Città dei Templi ad Agrigento

Un finale di alto livello ha caratterizzato il “Memoria Alfonso Pantalena” che è uno tra i più importanti tornei di tennis estivi di Sicilia.

Antonio Campo si è imposto con un netto 6 – 3, 6 – 4 che certamente non rende giustizia dell’impegno e dell’agonismo messo in campo dal bravissimo Nicolò Schillirò. Scambi di altissimo livello sottolineati da appassionati applausi del numeroso pubblico presente.

Memorial Pantalena, Silvia La Vecchia premia Antonio Campo

Memorial Pantalena, Roberta Pantalena premia Nicolò Schilirò

Memorial Pantalena, fase del torneo

Memorial Pantalena, testata

Memorial Pantalena, tutti i premiati

Memorial Pantalena, un moimento della manifestazione

Memorial Pantalena

Memorial Pantalena

“Quest’anno eravamo scoraggiati e, seppure per un momento, avevamo pensato di non fare il torneo per i noti problemi – dice con orgoglio il presidente del Tennis club Città dei Templi di Agrigento, Alessandro Platania – ma subito dopo ci siamo messi in moto e abbiamo avuto grandi soddisfazioni.” In effetti tutta l’organizzazione può davvero essere soddisfatta per la partecipazione qualificata che ha dato luogo a incontri di un certo livello.

Roberta Pantalena, visibilmente commossa, ha ringraziato Alessandro Platania e tutto il Tennis club: “Senza di voi quest’anno non sarebbe stato possibile organizzare un torneo di questo livello”. ha ripetuto a tutti i soci compreso anche Piero Barone de “Il Volo”, socio e frequentatore del “Città dei templi” che da grande appassionato ha assistito con attenzione ad alcune partite.

“Sono passati ben 35 anni dalla scomparsa di mio fratello Alfonso – continua Roberta Pantalena – e quest’anno non ci poteva essere edizione più bella e partecipata nonostante il covid19”.

La finale e la premiazione si sono svolte alla presenza del giudice arbitro designato Antonio Palumbo. A premiare il vincitore è stata Silvia La Vecchia figlia di Roberta Pantalena che invece ha premiato il bravo Nicolò Schilirò secondo nelle ultime tre edizioni.