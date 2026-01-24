Calcio

Akragas: arrivano Marrone, Casucci e Ferotti

In entrata arrivano rinforzi giovani ma già rodati

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Movimenti di mercato in casa Akragas SLP: il club biancazzurro accelera, sistema alcuni reparti chiave e guarda con decisione al prosieguo del campionato.
In entrata arrivano rinforzi giovani ma già rodati. Il primo volto nuovo è Mirko Marrone, attaccante con il fiuto del gol nel DNA. Cresciuto nei settori giovanili di Palermo, Reggina e nella Primavera del Trapani, Marrone porta in dote numeri importanti: oltre 55 gol negli ultimi tre anni e due promozioni consecutive in Eccellenza, conquistate con Geraci e Kamarat. Un bomber che arriva ad Agrigento con fame e voglia di confermarsi.
A rafforzare il centrocampo è invece Christian Casucci, agrigentino, classe 2004, cresciuto nel vivaio del Modena e con già un bagaglio di esperienze significative in Serie D con Carpi, Prato, Lentigione e Fermana. Dopo un’ottima prima parte di stagione in Eccellenza con il Don Carlo Misilmeri, Casucci ha scelto di sposare il progetto Akragas: tecnica, velocità e personalità, un vero “treno” per la mediana biancazzurra.
Completa il pacchetto dei nuovi innesti Alessio Ferotti, difensore duttile, impiegabile da centrale, braccetto o all’occorrenza terzino, soluzione preziosa per allungare le rotazioni.
In uscita, invece, la società comunica la risoluzione consensuale del rapporto con Alessandro Noto e Peppe Gambino. Ai due calciatori va il ringraziamento di tutto il gruppo Akragas SLP e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo delle rispettive carriere.

