Akragas, buona la prima: Pro Ragusa piegato allo scadere

Una rete al 43’ di Tripoli, consente alla Virtus Akragas di brindare al successo nella prima uscita in campionato contro il Pro Ragusa.

Partita sentita e seguita, soprattutto, da un numeroso pubblico che torna a sognare palcoscenici importanti.

I biancazzurri di Sebi Catania hanno dominato la prima frazione sfiorando ripetutamente la rete con Ten Lopez e Llama ma senza mai trovare il guizzo vincente. Nella ripresa, l’espulsione di Pianese per gli ospiti, avrebbe potuto essere il colpo di grazia per i neroverdi che invece hanno contenuto gli attacchi dei padroni di casa fino al diagonale del subentrato Tripoli che ha battuto Cavone in uscita.

Nel primo minuto di recupero, Tripoli va vicino al raddoppio ma l’estremo difensore avversario si salva in angolo.

La partita termina dopo cinque minuti di recupero.