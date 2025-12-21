Akragas, che botta: il Priolo vince e fugge

L’Akragas subisce la prima pesante sconfitta stagionale nel big match del campionato. Al cospetto della capolista Priolo, i biancazzurri cadono per 2-0 e compromettono seriamente la possibilità di lottare per la vittoria del campionato. Al giro di boa, sono infatti 5 i punti di vantaggio dei rossoverdi, una squadra con un’età media di 21 anni che ha perso soltanto due dei trentanove punti a disposizione, frutto di dodici vittorie ed un pareggio. E soprattutto non mostra alcun segno di cedimento.

Nella partita dell’anno, parte decisamente meglio la capolista che già al 7’ passa in vantaggio su calcio di rigore, per un fallo di Cagnina su Fiorentino, realizzato dal bomber Ferla che spiazza l’estremo difensore biancazzurro.

L’Akragas si scuote, reagisce e si porta in avanti guadagnando qualche tiro dalla bandierina ma nulla di che. Il Priolo però gestisce comodamente le sfuriate akragantine e si rende pericolosa nelle ripartenze. Passa il tempo e la squadra di De Rosa alza decisamente il baricentro. Ci provano dalla distanza Unniemi e Gatto ma le conclusioni trovano sempre Lumia pronto a bloccare. Al 31’ Gambino in rovesciata trova la testa di Puzzo che coraggiosamente anticipa l’attaccante akragantino e vanifica l’acrobazia del numero 9 biancazzurro.

La partita è frammentata da una miriade di inteventi arbitrali e a tratti risulta piuttosto nervosa. Al 40’ Llama dalla bandierina impegna Lumia che toglie la palla dalla testa di Gambino. Nella ripresa, al 60’ arriva la doccia fredda con il raddoppio del solito Ferla che incrementa il proprio bottino personale. Al 77’ Carra sfiora il palo in contropiede e l’Akragas rischia addirittura di subire il terzo gol. Trascorrono i minuti ed il Priolo mostra tutta la sua solidità mentre l’Akragas non riesce più ad impensierire Lumia. Il successo finale è meritato e l’Akragas, adesso, dovrà affrontare un girone di ritorno che non ammetterà passi falsi.