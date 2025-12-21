Calcio

Akragas, che botta: il Priolo vince e fugge

Il big match va alla capolista che adesso ha cinque punti di vantaggio

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas subisce la prima pesante sconfitta stagionale nel big match del campionato. Al cospetto della capolista Priolo, i biancazzurri cadono per 2-0 e compromettono seriamente la possibilità di lottare per la vittoria del campionato. Al giro di boa, sono infatti 5 i punti di vantaggio dei rossoverdi, una squadra con un’età media di 21 anni che ha perso soltanto due dei trentanove punti a disposizione, frutto di dodici vittorie ed un pareggio. E soprattutto non mostra alcun segno di cedimento.

Nella partita dell’anno, parte decisamente meglio la capolista che già al 7’ passa in vantaggio su calcio di rigore, per un fallo di Cagnina su Fiorentino, realizzato dal bomber Ferla che spiazza l’estremo difensore biancazzurro.

L’Akragas si scuote, reagisce e si porta in avanti guadagnando qualche tiro dalla bandierina ma nulla di che. Il Priolo però gestisce comodamente le sfuriate akragantine e si rende pericolosa nelle ripartenze. Passa il tempo e la squadra di De Rosa alza decisamente il baricentro. Ci provano dalla distanza Unniemi e Gatto ma le conclusioni trovano sempre Lumia pronto a bloccare. Al 31’ Gambino in rovesciata trova la testa di Puzzo che coraggiosamente anticipa l’attaccante akragantino e vanifica l’acrobazia del numero 9 biancazzurro.

La partita è frammentata da una miriade di inteventi arbitrali e a tratti risulta piuttosto nervosa. Al 40’ Llama dalla bandierina impegna Lumia che toglie la palla dalla testa di Gambino. Nella ripresa, al 60’ arriva la doccia fredda con il raddoppio del solito Ferla che incrementa il proprio bottino personale. Al 77’ Carra sfiora il palo in contropiede e l’Akragas rischia addirittura di subire il terzo gol. Trascorrono i minuti ed il Priolo mostra tutta la sua solidità mentre l’Akragas non riesce più ad impensierire Lumia. Il successo finale è meritato e l’Akragas, adesso, dovrà affrontare un girone di ritorno che non ammetterà passi falsi.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Madre e figlio rapinati a bordo del loro taxi, “caccia” al bandito
Agrigento

Movida, un ferito dopo scazzottata e una denuncia per minacce ai poliziotti 
Apertura

Ruba teca in oro in chiesa, denunciato disoccupato agrigentino 
Apertura

Giovane ferita da un colpo di fucile, la madre della vittima: “il responsabile si è scusato”
Agrigento

Solidarietà, Moto Club Tmax Agrigento in visita ai bambini del reparto di Pediatria 
Porto Empedocle

Morto durante una battuta di pesca, domani i funerali di Angelo Piazza
banner italpress istituzionale banner italpress tv