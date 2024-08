Akragas, esordio in campionato a Locri: alla terza giornata derby con il Favara

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il calendario del girone I del campionato di Serie D. L’Akragas farà il suo esordio in trasferta, domenica 8 settembre, alle ore 15, contro il Locri. La domenica successiva il debutto allo stadio Esseneto di Agrigento contro il neo promosso Pompei. Alla terza giornata il primo attesissimo derby agrigentino: CastrumFavara – Akaragas. Per la quarta di campionato, i biancoazzurri ospiteranno la Sancataldese. Alla quinta giornata, la trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus. Poi si torna allo stadio Esseneto, nella sesta giornata, per ospitare la Scafatese.

Per la settima di campionato, la squadra di mister Lillo Bonfatto giocherà sul campo del Città di Sant’Agata. All’ottava giornata, la sfida all’Esseneto Akragas – Ragusa. Ancora un derby siciliano per l’Akragas nella domenica successiva; biancoazzurri di scena al “Tupparello” contro l’Acireale. Il mese di Novembre si apre con la partitissima Akragas – Reggina. All’undicesima giornata il derbyssimo Licata – Akragas al “Dino Liotta”. Poi i biancoazzurri riceveranno all’Esseneto l’Enna, altra formazione neo promossa in D.

Per la tredicesima giornata, altro turno casalingo contro un’altra neo promossa, il Paternò. Alla quattordicesima giornata, il calendario metterà di fronte Siracusa – Akragas. Per la prima domenica di dicembre, nella quindicesima giornata, l’Akragas ospiterà la Vibonese. Poi la trasferta di Caltanissetta contro la neo promossa Nissa. La formazione biancoazzurra, prima di Natale, riceverà allo stadio Esseneto il Sambiase, per l’ultima giornata del girone d’andata.