Akragas-Folgore: il test match termina 6 – 0, doppietta per Distefano

Un’Akragas tonica e frizzante, ben messa in campo, si aggiudica nettamente il test match contro la Folgore, formazione che milita in Eccellenza. I biancoazzurri di mister Lillo Bonfatto hanno vinto 6 a zero, mostrando una buona condizione atletica e un’ottima intesa tra i reparti. Il primo gol è stato siglato da Tuccio. Poi io raddoppio di Grillo. Nella ripresa si scatena l’attaccante Gianmarco Distefano che mette a segno una doppietta. Le altre reti portano la firma del giovane Maimone e di Santapaola. All’allenamento congiunto hanno assistito circa 500 spettatori, che hanno più volte applaudito le giocate dei biancoazzurri.

Le formazioni iniziali…

Akragas (4-3-3): Dregan; Di Rienzo, Rechichi, Da Silva, Iddi’; Garufo, Meola, Palazzolo; Tuccio, Leveh, Grillo. All.: Lillo Bonfatto

Folgore (4-4-2): Sansone; Tarantino, Baiata, Galfano, Ciolino; Ala, Bertoglio, Spano’, Murania; Erbini, Rosella. All.: Filippo Cavataio

Arbitro: Totò Fazio