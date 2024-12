Akragas, prezzi ridotti per la sfida contro il Locri: il regalo del neo presidente Canzonieri

Il neo presidente dell’Akragas, Emanuele Canzonieri, annuncia una speciale promozione per i tifosi in occasione della sfida di campionato contro il Locri, in programma domenica 5 gennaio 2025 allo stadio Esseneto di Agrigento.

Come regalo natalizio ai sostenitori biancazzurri, i prezzi dei biglietti per la gradinata e la curva sud saranno ridotti per chi li acquisterà da oggi, venerdì 27 dicembre, al 3 gennaio:Curva sud: 3 euro, Gradinata: 5 euro.

Dal 4 gennaio fino al giorno della partita, invece, i tagliandi torneranno ai prezzi standard applicati durante la stagione. Questa iniziativa dimostra l’impegno del presidente Canzonieri nel rafforzare il legame tra la squadra e gli sportivi, incoraggiando una maggiore partecipazione dei tifosi in un momento cruciale del campionato.