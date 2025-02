Akragas pronta per la sfida di salvezza contro il Città di Sant’Agata

Prosegue senza sosta la preparazione dell’Akragas in vista della delicata sfida salvezza contro il Città di Sant’Agata, in programma domenica 16 febbraio allo stadio Esseneto di Agrigento. La squadra, agli ordini dello staff tecnico, ha svolto una nuova seduta di allenamento con particolare attenzione agli aspetti tattici e atletici, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’importante appuntamento di campionato.

La società chiama a raccolta i tifosi biancazzurri affinché riempiano gli spalti dell’Esseneto e sostengano la squadra in questa fase cruciale della stagione. Per l’occasione, sono stati previsti prezzi speciali sui biglietti per favorire una grande partecipazione del pubblico.