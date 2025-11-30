Calcio

Akragas, secondo pari consecutivo: 1-1 con lo Scordia

I biancazzurri perdono la vetta della classifica.

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo

Secondo pareggio consecutivo per l’Akragas che, in un sol colpo, perde i primi punti casalinghi della stagione e la vetta della classifica.

Al “Collura” di Aragona, lo Scordia strappa un pareggio al termine di una gara equilibrata. Dopo un primo tempo chiuso sul pari a reti bianche, nella ripresa, al 18’ Llama la sblocca su calcio di rigore ma sette minuti più tardi, gli ospiti pervengono al pareggio, sempre dal dischetto, con Bonaccorsi che ribadisce in rete un primo intervento di Manna.

Sul finire i rossoblu sfiorano il colpaccio ma Manna manda sull’incrocio dei pali, un forte diagonale di Zumbo.

Per l’Akragas si tratta del secondo pareggio consecutivo in campionato e adesso, la squadra di Seby Catania, si trova costretta ad inseguire il Priolo che ha vinto per 2-1 a Noto.

Domenica i biancazzurri andranno a far visita al Qal’At, mentre il Priolo ospiterà al Sommatinese.

