Akragas, voci insistenti sull’esonero di Bonfatto

L’Akragas avrebbe esonerato, per la seconda volta in stagione, mister Bonfatto. La notizia rimbalza ormai da alcune ore sui social mentre la società biancazzurra, naturalmente, non ha comunicato nulla in merito. Niente di nuovo sotto questo punto di vista. Al posto del tecnico canicattinese, starebbe arrivando Giancarlo Favarin, 66 anni, l’anno scorso alla guida del Livorno con un passato con Andria, Venezia, Pisa , Lucchese e un’esperienza in Repubblica Ceca con il Viktoria Pilzer.

La decisione, se confermata, sembra essere la prima importante conseguenza di ciò che, a livello societario, starebbe accadendo: il patron Deni avrebbe infatti ceduto un’importante quota societaria ad un gruppo imprenditoriale. Anche questa notizia non è stata ufficializzata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO