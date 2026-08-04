Al via la preparazione precampionato per il Castrum Favara. Vecchi e nuovi si sono ritrovati nella mattina di ieri allo Stadio Giovanni Bruccoleri per il saluto della società e le visite medico-sportive, primo passo di un percorso che porterà la squadra all’inizio del nuovo campionato. Nel pomeriggio, tutti sul manto sintetico agli ordini di mister Antimo Iunco e del vice Carlo Novara. Primi sudori, prime corse, primi palloni toccati e le prime intese da costruire.

I primi giorni di ritiro sono fondamentali non solo per mettere benzina nelle gambe, ma anche per creare quello spirito di gruppo che sarà il valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Lo spogliatoio è il primo luogo dove nasce una squadra. A rendere ancora più speciale questa prima giornata, il caloroso saluto dei ragazzi della Curva Nord, che hanno accolto la squadra sotto il settore, e la presenza di tanti tifosi in tribuna, già pronti a far sentire il proprio sostegno.

Da domani si entra nel vivo della preparazione con doppie sedute di allenamento, mattina e pomeriggio. Il gruppo, inoltre, non è ancora al completo: nelle prossime ore sono attesi gli ultimi arrivi che andranno ad aggregarsi ai compagni.