Al via la preparazione precampionato per il Castrum Favara
Per la prima giornata di allenamento il caloroso saluto dei ragazzi della Curva Nord
Al via la preparazione precampionato per il Castrum Favara. Vecchi e nuovi si sono ritrovati nella mattina di ieri allo Stadio Giovanni Bruccoleri per il saluto della società e le visite medico-sportive, primo passo di un percorso che porterà la squadra all’inizio del nuovo campionato. Nel pomeriggio, tutti sul manto sintetico agli ordini di mister Antimo Iunco e del vice Carlo Novara. Primi sudori, prime corse, primi palloni toccati e le prime intese da costruire.
I primi giorni di ritiro sono fondamentali non solo per mettere benzina nelle gambe, ma anche per creare quello spirito di gruppo che sarà il valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Lo spogliatoio è il primo luogo dove nasce una squadra. A rendere ancora più speciale questa prima giornata, il caloroso saluto dei ragazzi della Curva Nord, che hanno accolto la squadra sotto il settore, e la presenza di tanti tifosi in tribuna, già pronti a far sentire il proprio sostegno.
Da domani si entra nel vivo della preparazione con doppie sedute di allenamento, mattina e pomeriggio. Il gruppo, inoltre, non è ancora al completo: nelle prossime ore sono attesi gli ultimi arrivi che andranno ad aggregarsi ai compagni.