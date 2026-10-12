Pro Sport Ravanusa, Diego Sanfilippo è campione regionale dei 5 km su strada

Prestazione di grande rilievo per la Pro Sport Ravanusa in occasione della manifestazione podistica “La 5 di Vittoria”, gara su strada di 5 chilometri valida per l’assegnazione dei titoli regionali. A conquistare il titolo di campione regionale dei 5 km su strada è stato Diego Sanfilippo, portacolori della società ravanusana, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 17’57’’, coronando una prova che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio e di fregiarsi dell’ambito titolo regionale.

A completare la giornata positiva per la Pro Sport Ravanusa è arrivato anche il risultato di Angelo Iacona, autore di una prestazione di valore che gli ha permesso di conquistare il terzo posto nella competizione. Due piazzamenti prestigiosi che confermano l’impegno e la competitività degli atleti della società, capace di distinguersi anche in un appuntamento importante del calendario regionale dell’atletica su strada. La conquista del titolo da parte di Diego Sanfilippo rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutta la Pro Sport Ravanusa, che celebra un risultato significativo e vede premiati il lavoro, la passione e la dedizione dei propri atleti. La Pro Sport Ravanusa torna dunque da Vittoria con un titolo regionale e un altro importante piazzamento sul podio, confermando la propria presenza nel panorama podistico siciliano.