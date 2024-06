Basket, Daniele Quilici è il nuovo allenatore della Fortitudo Agrigento

Daniele Quilici è il nuovo allenatore della Fortitudo Moncada Agrigento. Classe 1979, livornese doc, già vice di Daniele Parente e successivamente di Diana a Trapani, per la promozione, coach Quilici, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Junior Basket Livorno per poi approdare alla We’re Basket Ortona e SanGiorgese Basket e la Fulgor Omegna.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere in un club così prestigioso. Eredito una situazione sicuramente sfortunata, ma non ho avuto alcun dubbio e ho accettato la sfida. Fin dal primo contatto ho percepito un’incredibile voglia di riscatto e questo mi ha ulteriormente caricato La storia di Agrigento parla da sé, per cultura del lavoro, per calore del pubblico e storia, spero avere le caratteristiche tecniche ed emotive per dare la giusta carica a questo progetto”.