Basket, la Fortitudo Agrigento a caccia della terza vittoria consecutiva contro Latina

La Fortitudo Agrigento a caccia del tris contro il Latina al Palamoncada, la terza vittoria consecutiva in campionato che porterebbe la squadra biancoazzurra sempre più in alto in classifica e con la consapevolezza che la squadra sta acquisendo molto bene i meccanismi di gioco di coach Cagnardi. Proprio a inizio stagione aveva dichiarato che servivano diverse partite prima di amalgamare la squadra e, partita dopo partita, i risultati iniziano a vedersi con una condizione fisica in evidente crescita. Il Latina di coach Franco Gramenzi viene da una sconfitta tenendo testa alla Vanoli Cremona, in campionato ha ottenuto solamente una vittoria ed arriva ad Agrigento con la voglia di rilanciare per non rimanere in coda alla classifica.

Agrigento è reduce da due sconfitte e due vittorie di fila ed il tris consecutivo permetterebbe di fare uno sbalzo in avanti importante, ecco le parole di coach Cagnardi prima del match: “Dopo due trasferte consecutive torniamo a casa e questa è una componente sulla qualla confidiamo per giocare una partita solida e di personalità perché ci aspettiamo di incontrare una squadra preparata e affamata, che ha perso le ultime due gare contro Team oggettivamente molto forti e che arriverà ad Agrigento per imporre il proprio gioco come sono soliti fare i gruppi allenati da coach Gramenzi.

Noi stiamo lavorando quotidianamente per trovare quella continuità tecnico tattica che ancora non ci soddisfa appieno ma siamo a buon punto in quello che è l’equilibrio emotivo e i valori agonistici che la squadra porta ogni giorno in palestra.

Contiamo come sempre nella spinta del nostro pubblico perché ad oggi il loro supporto è un’arma importante grazie alla quale i ragazzi sapranno reagire nei momenti di difficoltà”. Appuntamento a domenica 30 ottobre alle ore 18 al Palamoncada