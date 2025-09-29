Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo Agrigento

Amara la prima in casa della Fortitudo Agrigento che vede gli ospiti della Fulgor Fidenza vincere con un punteggio di 65/66. Al PalaMoncada i biancazzurri cedono agli avversari dopo una gara combattuta, lasciando sul parquet tanta intensità, ma senza riuscire a centrare la vittoria e con un finale al cardiopalma con un Palamoncada che si infiamma. La squadra corta nelle rotazioni, complice anche lo stop di Kennet Viglianisi ai box a causa un piccolo infortunio riportato durante la partita a Piacenza, ha subito l’altissima percentuale da 3 messa a referto dai nostri avversari.

Terzo quarto infelice per i giganti che seppur avanti nel punteggio fino al riposo lungo, al rientro fanno fatica a trovare la retina. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato carattere e volontà fino alla fine, spinta come sempre dal calore del nostro pubblico. Si riparte subito con ancora più determinazione, testa a domenica prossima sul campo di Fiorenzuola.

I tabellini: Carta, Amborgio n.e, Orrego 2, Cagliani 11, Grani 17, Martini 4, Chiarastella 5, Viglianisi n.e, Querci 16, Di Sibio 10.