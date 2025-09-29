Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo Agrigento
Fidenza vince 65-66 al PalaMoncada. Domenica la Fortitudo Agrigento in trasferta sul campo di Fiorenzuola
Amara la prima in casa della Fortitudo Agrigento che vede gli ospiti della Fulgor Fidenza vincere con un punteggio di 65/66. Al PalaMoncada i biancazzurri cedono agli avversari dopo una gara combattuta, lasciando sul parquet tanta intensità, ma senza riuscire a centrare la vittoria e con un finale al cardiopalma con un Palamoncada che si infiamma. La squadra corta nelle rotazioni, complice anche lo stop di Kennet Viglianisi ai box a causa un piccolo infortunio riportato durante la partita a Piacenza, ha subito l’altissima percentuale da 3 messa a referto dai nostri avversari.
Terzo quarto infelice per i giganti che seppur avanti nel punteggio fino al riposo lungo, al rientro fanno fatica a trovare la retina. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato carattere e volontà fino alla fine, spinta come sempre dal calore del nostro pubblico. Si riparte subito con ancora più determinazione, testa a domenica prossima sul campo di Fiorenzuola.
I tabellini: Carta, Amborgio n.e, Orrego 2, Cagliani 11, Grani 17, Martini 4, Chiarastella 5, Viglianisi n.e, Querci 16, Di Sibio 10.