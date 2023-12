Inizia il girone di ritorno, la Fortitudo a Rieti per affrontare la Sebastiani

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A2 e la Fortitudo Agrigento riparte da Rieti domenica 3 dicembre alle ore 18 contro la Sebastiani, all’andata furono i reatini a vincere al Palamoncada e la squadra di Rossi viaggia a ritmi elevati con 12 punti in classifica ed è tra le prime della classe con un ottimo roster costruito per i playoff. Agrigento stenta molto a trovare continuità e gli 8 punti in classifica non sono abbastanza per allontanare la zona salvezza. Al momento proprio il gruppetto di testa con Rieti dista 4 punti e la squadra di coach Pilot non può permettersi più troppi passi falsi con la condizione di Chiarastella ancora da valutare. Nell’ultima partita vinta contro Latina hanno brillato Polakovich e Cohill e la speranza è che possano ripetersi nella trasferta di Rieti. Ecco le parole di coach Pilot alla vigilia del match: “Con il girone di ritorno torniamo ad affrontare squadre su cui abbiamo un punto di analisi e quella con Rieti ce la ricordiamo bene, è stata una partita complicatissima dove non abbiamo mai trovato il canestro e ci siamo trovati sotto di 20 punti, poi c’è stata una reazione pazzesca dei nostri giocatori e poi chiusa da un grande giocatore come Jazz Johnson. Rieti ha delle caratteristiche ben definite e sui cui stiamo lavorando e dobbiamo non farci trovare impreparati all’impatto che il pubblico può dare al palazzetto alla loro squadra, l’approccio è fondamentale e fa la differenza”. Appuntamento domenica alle ore 18, diretta su LNP Pass.