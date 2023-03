Bike, l’ASD Wasp Bikers di Agrigento presente al Granfondo di Primavera a Carini

Si è svolta domenica 19 marzo la quinta edizione della Granfondo di Primavera di Carini, prima gara in calendario valevole per il Campionato Regionale Mountain Bike del Comitato Sportivo Italiano. Massiccia partecipazione degli atleti della ASD Wasp Bikers Agrigento, con ottimi piazzamenti, nelle varie categorie. Tra tutti spicca il nome di Sanfilippo Salvatore Alletto, classificatosi primo assoluto per la breve amatoriale. La squadra, capitanata da Calogero Tedesco, colleziona un totale di 67 punti nella classifica generale.