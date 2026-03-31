Sport

Campionati regionali di Pattinaggio: oro per l’agrigentino Flavio Turano

Ottimi risultati della società sportiva guidati dal tecnico FISR Angelo Turano.

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Si sono disputati domenica 29 marzo i campionati Regionali nel pattinodromo di velocità a Trapani.
L’asd polisportiva Acis si aggiudica la medaglia D’oro con l’atleta Flavio Turano nel giro contrapposto 4 posizione per Greco M.Martina ,nella gara di fondo. Ottimi piazzamenti anche per Iacopo Fallito .
L’atleta Ginevra Mira appartenente alla sicil skate Realmonte vince la medaglia d’argento nel giro contrapposto ottimi piazzamenti anche degli atleti Gaia Bruno , Vella Flavia,Ferrara Giulia e Matida Renna.
Soddisfatto dei risultati il tecnico FISR Angelo Turano.

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