Campionati Regionali di Pattinaggio, ottimi risultati per giovani agrigentini

Si sono conclusi domenica 5 Marzo i Campionati Regionali di Pattinaggio Corsa disputati a Priolo Gargallo (SR). La ASD Polisportiva Acis Agrigento seguiti dal mister Angelo Turano e l’Asd Sicil Skate line Realmonte seguiti dai mister Andrea e Saverio Turano hanno trionfato su diverse categorie.

Categorie giovanissimi femminile si laurea campionessa Regionale Mira Ginevra dell’asd sicil skate line

Categoria Esordienti Campionessa regionale 800 metri in linea Greco Maria Martina Acis Agrigento, 2° posto per Fiorica Gaia sicil skate e ottimo piazzamento per Nobile Ginevra 9° posto e 6° per Terlizzi Miriam su 41 atleti.

Sulla gara Sprint 2° posto per Greco Maria Martina e 3° per Fiorica Gaia penalizzata per una ammonizione, 12º posto per Terlizzi Miriam e 14º per Nobile Ginevra

Destrezza 2° posto per Fiorica Gaia e un 4° per Greco Maria martina.

Categoria allievi giro velocità 3° posizione per Flavio Turano ottimo piazzamento di Christian Greco.