Consegnati i premi della Costa del Mito Golf Cup a Sciacca

Nei campi del Rocco Forte Verdura Resort, tra i più incantevoli paesaggi della fascia costiera agrigentina, si è svolta la seconda edizione della “Costa del Mito Golf Cup”, organizzata dalla DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi. L’evento ormai rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario golfistico. La gara si è svolta sul rinomato West Course, uno dei campi da golf più suggestivi d’Europa. Il torneo ha seguito la formula 18 buche stableford individuali: i partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie “0-12.0”, riservata ai giocatori di alto livello; la “categoria 12.1-24.0”, pensata per i golfisti intermedi; infine, la “categoria 24.1-36.0” per i giocatori meno esperti.

L’evento non è solo una competizione sportiva, ma intende celebrare la bellezza della Costa del Mito, un’area votata a un’accoglienza di alto profilo che unisce il fascino paesaggistico e culturale alla tradizione enogastronomica di eccellenza. La cerimonia di premiazione è stata impreziosita dalla performance della cantante maltese Odessa Green, che ha unito musica internazionale e tradizione mediterranea. Audi Meridiano, in qualità di main sponsor dell’evento con il suo ultimo modello, ha confermato anche quest’anno il suo legame con il mondo dello sport e del lusso.

La Costa del Mito si conferma meta turistica di pregio e di successo e ciò è merito della sinergia con l’Assessorato Regionale al Turismo, i Comuni del Territorio Distrettuale e con altri attori pubblici e privati, anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

LA CLASSIFICA

LORDO 1° LORDO – GIANCARLO FIOLO – PT. 26 1° CATEGORIA 1° NETTO – MASSIMO CALCARA – PT. 37 2° NETTO – FRANCESCO MERENDINO – PT.33 2° CATEGORIA 1° NETTO – NINO FIRETTO – PT. 39 2° NETTO – FABIO LEONE – PT.38 3° CATEGORIA 1° NETTO – E. ROSSI – PT.38 2° NETTO – A. ROSSI – PT.37 PREMI SPECIALI 1° SENIOR – TOMMASO TOMASELLO – PT.37 1° LADY – FRANCA TERMINI – PT.33