Coppa Italia, Akragas–Margheritese si gioca a Raffadali ma a porte chiuse
Lavori in corso all’Esseneto, la squadra continua ad allenarsi a Fontanelle
Lavori in corso all’Esseneto, la squadra continua ad allenarsi a Fontanelle. Non è ancora ufficiale, ma arrivano importanti anticipazioni sul futuro prossimo dell’Akragas. Mercoledì la squadra biancazzurra disputerà la gara di Coppa Italia contro la Margheritese: il match si giocherà a Raffadali, ma a porte chiuse, a causa della momentanea mancanza di agibilità dell’impianto.
La prossima partita di campionato vedrà ancora l’Akragas impegnata in trasferta, quindi per ora il problema del campo casalingo non si pone. Quando, però, i giganti torneranno a giocare “in casa”, la sfida interna dovrebbe disputarsi ad Aragona, con la presenza del pubblico. Anche in questo caso, però, manca ancora l’ufficialità.
Intanto allo stadio Esseneto proseguono i lavori: nei prossimi giorni saranno sistemati i pali dell’illuminazione e tutto lascia pensare che la consegna dei nuovi impianti possa avvenire già nei primi mesi del 2026.
Nel frattempo, l’Akragas continuerà ad allenarsi a Fontanelle e a giocare le proprie gare lontano dal pubblico di casa.