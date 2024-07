Due nuovi acquisti per l’Unitas Sciacca, Mistretta e D’Amico

L’Unitas Sciacca è orgogliosa di comunicare l’aggiunta di altri due importanti tasselli ad una rosa già competitiva. Si tratta di un ritorno gradito al pubblico saccense e di un nuovo acquisto ovvero l’attaccante Domenico Mistretta e il centrocampista Andrea D’Amico.

Il primo due stagioni fa si è laureato capocannoniere del campionato di Eccellenza con la maglia verdenero, nonostante fosse arrivato nel mercato invernale. Alla fine totalizzò complessivamente 19 gol, 15 dei quali con la formazione saccense. La scorsa stagione ha militato prima ad Enna e poi a Favara. Domenico, classe ’97, può ricoprire qualsiasi ruolo in attacco, prima o seconda punta, è “indifferente”. Ha iniziato la carriera nelle giovanili del Palermo e del Trapani, poi tanti campionati in serie D (Palmese, Sant’Agata e soprattutto Marina di Ragusa dove è esploso). Nel dicembre 2022 l’approdo a Sciacca.

Il secondo, catanese classe ’89, è un centrocampista di grande qualità ed esperienza che possiede buone doti realizzative pur giocando in mediana. In carriera ha militato diversi anni in serie C: Reggiana, Milazzo, Portogruaro, L’Aquila, Lamezia, poi per lui quattro anni con la Leonzio, dopodiché esperienze in Eccellenza con Palazzolo, Akragas, Gela e la scorsa stagione Favara, insomma un curriculum lungo e prestigioso.

Entrambi vengono a Sciacca per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che la società si prefigge. A Domenico e ad Andrea diamo il benvenuto nella nostra squadra e auguriamo un’annata piena di soddisfazioni in maglia verdenero.