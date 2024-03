Eccellenza, bene le agrigentine: vittorie per Favara e Sciacca 

Buone prestazioni delle due squadre agrigentine impegnate nel campionato di Eccellenza. La vicecapolista Favara non sbaglia un colpo e conquista altri tre punti superando il fanalino di coda Aspra per 3-1. Le reti portano la firma di Ficarotta, Lucarelli ed Erbini. A quattro giornate dal termine del campionato il Favara si prepara ad accedere direttamente alla fase nazionale playoff. La Nissa capolista, che ieri ha vinto 7-1, è ormai ad un passo dalla promozione diretta in Serie D.

Buona prestazione anche per l’Unitas Sciacca che vince e convince contro il Marineo. Allo stadio Guerrera finisce 3-0 per i padroni di casa con le reti di Niosi, Iraci e Concialdi. Ospiti che hanno fallito anche un calcio di rigore sul risultato di 0-2. Lo Sciacca si avvicina sempre più al quarto posto in classifica.